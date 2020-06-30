Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Giresun'un Bulancak ilçesinde kaybolan kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

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İcilli köyünde 27 Haziran Cumartesi akşamı evine dönmeyen 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ailesinin durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine başlatılan arama çalışmalarından üç gün boyunca sonuç alınamadı.

Çalışmaların 4. gününde bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalara devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bulancak ilçesi İcilli köyünde 27 Haziran günü saat 21.00 sıralarında İkra Nur Tirsi'nin kayıp olduğu bilgisinin ailesi tarafından İl Jandarma Komutanlığı 156 Jandarma İmdat hattına bildirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, Tirsi'nin kaybolduğu 27 Haziran'dan bugüne kadar yürütülen arama tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi verilerek, 29 Haziran gününe kadar kayıp çocuğun bulunabileceği değerlendirilen 374 hektarlık alanda yapılan arama faaliyetlerinin sonuç vermediği belirtildi.

Soruşturmayı yürüten Bulancak Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Tirsi'nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulduğu, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edildiği bildirilen açıklamada, yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocukla ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamadığı aktarıldı.

Açıklamada, bugün saat 06.00'dan itibaren arama faaliyetine 6 JÖH timi, 6 Asayiş timi, AFAD, AKUT, bir iz takip köpek timi, bir kadavra köpek unsuru olmak üzere 170 personel ile kayıp çocuğun yakın akrabaları ve vatandaşların da desteğiyle başlandığı kaydedildi.

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 14:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da kayıp kız çocuğunu arama çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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