Giresun'da kentin belirli noktalarına aşı çadırları kuruldu - Son Dakika

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların hızlı şekilde Kovid-19 aşısına ulaşabilmeleri amacıyla Atapark, Cumhuriyet Parkı ve Valilik önünde aşı çadırları kurulduğu belirtildi.

Giresun 'da, Sağlık Müdürlüğü tarafından kentin belirli noktalarında oluşturulan çadırlarda vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılıyor.

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