Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek - Son Dakika Ekonomi

Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek

6 saat önce

Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek.

Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek, System.String[]

Giresun'da kırsal kalkınmada 4 projeye 1 milyon 350 bin lira hibe verilecek.

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Giresun'dan toplam bedeli 2 milyon 890 bin lira olan 4 projenin kabul edildiğini bildirdi.

KKYDP desteklerinin hayırlı olmasını dileyen Öztürk, şunları aktardı:

"Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından ekonomik altyapı yatırımları hibe programı kapsamında 1 milyon 250 bin lira tutarındaki deniz ürünleri kapasite artırımı projesi ve 1 milyon 440 bin lira tutarındaki Giresun fındığında değer katma projesi, kırsal ekonomik altyapı yatırımları hibe programı kapsamında ise 100 bin lira tutarındaki balya makinesi alımı ve 100 bin lira tutarındaki teknoloji odaklı tarım projeleri kabul edilmiş olup toplam 2 milyon 890 bin lira proje tutarının, 1 milyon 350 bin lirası hibe olarak tahsis edilmiştir."

Öztürk, Giresun'da kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi için çalıştıklarını vurgulayarak, destekleme programları çerçevesinde üreticilerin, çiftçilerin ve yatırımcıların bu hibe ile fırsatlardan istifade ettirilerek önünü açmayı amaçladıklarını aktardı.

Cemal Öztürk, Milletvekili, AK Parti, Giresun, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 11:36 Kaynak: AA
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