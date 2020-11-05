Giresun'da "Kış Güvenliği Toplantısı" yapıldı - Son Dakika

Giresun'da Vali Enver Ünlü Başkanlığı'nda "Kış Güvenliği Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kış dönemi mevsim şartlarının ağır geçmesinin göz önüne alınarak ihtiyaç ve eksiklik duyulan konular hakkında gerekli koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı yapıldığı belirtildi.

Vali Ünlü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terörist unsurların kışın yaşamlarını yayla evlerinden hırsızlık yaparak sağladığının bilindiğine işaret ederek, "Bu duruma engel olmak erzak ve yaşam malzemesi ile pil, akü, tüp, ilaç, suni gübre, ocak, küçük ev aletleri ve benzeri araç gereçleri yayla evlerinde bırakmayalım." ifadelerini kullandı.