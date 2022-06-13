Bugün düzenledikleri organizasyona İl Jandarma Komutanlığı'nın da dahil olduğunu dile getiren Demirel, belediye personeli ve öğrencilerin de katılımıyla güzel bir etkinliğe imza attıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da kitap okuma etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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