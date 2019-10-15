Son Dakika Haberleri: Giresun'da "Kitapla Hasbihal" projesi
Son Dakika Güncel Giresun'da 'Kitapla Hasbihal' projesi

Giresun'da "Kitapla Hasbihal" projesi

24 dakika önce

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kitapla Hasbihal" projesi hayata geçirildi.

Giresun'da

Giresun Milli Eğitim Müdürlüğünce "Kitapla Hasbihal" projesi hayata geçirildi.

Merkez ve 15 ilçede uygulanan projenin açılışı Atatürk Meydanında gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, burada yaptığı konuşmada, projeyle öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Tosunoğlu, yıl boyunca okullarda çeşitli etkinliklerle projenin sürdürüleceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Proje sürecinde öğrenciler okudukları her kitabı karikatür, resim, şiir, slogan, fıkra, masal gibi çıkarımlarla yeniden değerlendirilecektir. Son okuma etkinliğinden sonra okunan kitaplar ve öğrenci değerlendirmeleri 'Dünya Kitap Günü Kütüphaneler Haftası' etkinliği olarak sergilenecek. Kitaplar ziyaretçilere hediye edilecek."

Etkinliğe, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:18 Kaynak: AA
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