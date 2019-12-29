Giresun'da kıyı balıkçılarına destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da kıyı balıkçılarına destek - Son Dakika

Giresun'da kıyı balıkçılarına destek

6 saat önce

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kıyı balıkçılarına 413 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Giresun'da kıyı balıkçılarına destek, System.String[]

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kıyı balıkçılarına 413 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla ilgili tebliğ çerçevesinde Giresun'da küçük ölçekli balıkçı teknelerine verilen destekleme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Beş metrenin altında tekneler için 750 lira, 5-7,99 metre arasındakilere bin lira ve 8-9,99 metre arasındaki deniz balıkçı teknelerine bin 250 lira destek sağlandığını ifade eden Angın, il genelinde 403 geleneksel kıyı balıkçısına 413 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 11:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü! Zehirlenip çukura atılan köpek can çekişerek öldü
Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu Antalya'da aralık ayında deniz keyfi

Son Dakika Haberleri
17:11 Süleymaniye Camisi'nde hatalı restorasyon iddiası - Son Dakika
17:09 Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
17:08 Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika
17:08 Kastamonu'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 60 köy yolundan 36'sı açıldı - Son Dakika
17:07 Kayseri babasını dövüp evden attı, kendisini eve kilitleyip yangın çıkardı-2 - Son Dakika
15:53 Yüz yıldır adak adanan türbe boş çıktı! Köylüler şaşkın - Son Dakika
14:31 Son dakika: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde deprem oldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2019 17:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da kıyı balıkçılarına destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]