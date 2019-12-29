Giresun'da kıyı balıkçılarına destek - Son Dakika

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, kıyı balıkçılarına 413 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Angın, yaptığı yazılı açıklamada, denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla ilgili tebliğ çerçevesinde Giresun'da küçük ölçekli balıkçı teknelerine verilen destekleme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Beş metrenin altında tekneler için 750 lira, 5-7,99 metre arasındakilere bin lira ve 8-9,99 metre arasındaki deniz balıkçı teknelerine bin 250 lira destek sağlandığını ifade eden Angın, il genelinde 403 geleneksel kıyı balıkçısına 413 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirildiğini kaydetti.