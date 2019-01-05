Giresun'da Kızakla Kayak Heyecanı

Giresun'da kızakla kayak heyecanıGiresun'un Kümbet Yaylasında, kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi.

Giresun'da kızakla kayak heyecanı



Giresun'un Kümbet Yaylasında, kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe katılanlar, 5.5 kilometrelik parkurda kızakla yaptığı kayak renkli görüntüler oluşturdu.



Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği (GİRTAB) tarafından Kümbet Yaylası'nda kayak ve kızak etkinliği gerçekleştirildi. Giresun ve çevre illerden gelen macera severlerin katıldığı etkinlikte katılımcılar kızak ve kayak takımları ile 5.5 kilometrelik parkurda kaymanın heyecanını yaşadı. Kayak sırasında heyecanlı anlar yaşandı. Kimi düştü, kimi ise kar kütlelerine tosladı. Kızak bulamayanlar ise naylonlarla kayak yaptı. Kızakla kayanlar 1 saatte, 5.5 kilometrelik parkuru tamamladı.



Kümbet Yaylası'nda doğal bir kızak ve kayak parkuru olduğunu kaydeden Giresun Turizm Altyapı Hizmet Birliği Müdürü Tamer Uzuner, 'Misafirlerimiz doğal parkurun içerisinde 5 buçuk kilometrelik bir parkuru 1 saat boyunca durmaksızın kayarak müthiş bir eğlence yaşadılar. Geçtiğimiz hafta biz parkurda zemin denemeleri yaptık, artık zeminin oturduğunu düşünüyoruz. Bu haftadan itibaren Kümbet Yaylası'nda, kızakla ilgili parkurda ciddi bir kış turizmi aktivitesi bekliyoruz. 2019 yılının mart ayının sonuna kadar parkurun kullanılacağını ön görüyoruz. Mart ayının sonuna kadar Kümbet Yaylası kızak parkuruna 5 bin turist hedefimiz varö dedi.



Etkinliğe katılanlarda kzıakla kaymanın heyecanlı olduğunu anlattı.

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