Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı

Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamoluk ilçesi Gücer köyü sınırlarında Karayollarına ait köprünün 4 ton ağırlığındaki demir bariyerlerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı. Çamoluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu demir bariyerleri hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.

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