Giresun'un Çamoluk ilçesinde köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamoluk ilçesi Gücer köyü sınırlarında Karayollarına ait köprünün 4 ton ağırlığındaki demir bariyerlerinin çalınması üzerine soruşturma başlatıldı.
Çamoluk İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma sonucu demir bariyerleri hurdacıya satmaya çalışan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Giresun'da köprüdeki demir bariyerleri çalan 3 kişi yakalandı - Son Dakika