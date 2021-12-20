Giresun'da korkunç cinayet! 2 çocuk annesine sokak ortasında kurşun yağdırdı - Son Dakika

Akşam saatlerinde ilçenin Hendekbaşı mahallesinde karşılaşan Yiğit T. ile Hülya Alaca arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca'ya defalarca ateş etti.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTI

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca'yı Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca hayatını kaybetti. Şüpheli Yiğit T. İse olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.