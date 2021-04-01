Son dakika: Giresun'da korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika: Giresun'da korkutan yangın
01.04.2021 22:28
Edinilen son dakika haberine göre Giresun'da korkutan yangın Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Giresun'da korkutan yangın
GİRESUN - Giresun'un Bulancak ilçesinde akşam saatlerinde bir binada çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre,Giresun'un Bulancak İlçesine bağlı İhsaniye mahallesi Manolya sokakta 5 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi. Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Bulancak İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken,maddi hasar meydana geldi.
Son Dakika PSG'nin yıldızı, eşi için çok çarpıcı bir ifade kullandı! Paylaşımı silmek zorunda kaldı İbo Show'un yeni bölüm konukları belli oldu! Sürpriz isimler seyircileri heyecanlandırdı Aziz Yıldırım yıllar sonra konuştu! 1959 öncesi şampiyonluklarla ilgili iddiaya net yanıt Erling Haaland'ın transferi için Barcelona ilk teması gerçekleştirdi Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti Son Dakika: Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 176 kişi vefat etti, 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi AK Partili Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı: 'Sana mı kaldım' deyince psikolojim bozuldu Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı