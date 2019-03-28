Son Dakika Haberleri: Giresun'da Korkutan Yangın...apartmanın 3. Katı Alevlere Teslim Oldu

Giresun'da Korkutan Yangın...apartmanın 3. Katı Alevlere Teslim Oldu

31 dakika önce

Giresun'da korkutan yangın.

Giresun'da Korkutan Yangın...apartmanın 3. Katı Alevlere Teslim Oldu, System.String[]
Giresun'da korkutan yangın...Apartmanın 3. katı alevlere teslim oldu

GİRESUN - Giresun'un Espiye ilçesinde bir apartmanın 3. katında dün gece çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.
Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde R.G.'ye ait dairede elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Evdekilerin itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Espiye Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Yangında evin oturma odası ve mutfak bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, diğer odalar da yoğun dumandan dolayı zarar gördü. Yangın esnasında evde bulunan 7 kişi işe hafif şekilde yaralandı. Yaralılar Espiye Devlet Hastanesi'nde tedavi altın alındılar. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:11 Kaynak: İHA

Espiye, Giresun, 3. Sayfa
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