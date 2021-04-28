Giresun'da korona virüs vakalarındaki artış devam ediyor - Son Dakika

Giresun'da korona virüs vakalarındaki artış devam ediyor

Doğu Karadeniz'de en fazla vakanın görüldüğü il olan Giresun'da artış bir önceki haftaya göre yüzde 13 olarak gerçekleşti

GİRESUN - Giresun'da korona virüs vaka sayılarında artış yaşanmaya devam ediyor. Giresun'da vakalar bir önceki haftaya göre yüzde 13 arttı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarında Giresun, ülke genelinde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin ardından 5. sırada yer aldı. Sağlık Bakanlığının illere göre haftalık vaka oranlarını paylaşmaya başlamasıyla birlikte Giresun'da sürekli artış yaşanıyor. 17- 23 Nisan tarihleri arasında Giresun'daki vaka oranı, bir önceki haftaya göre yüzde 13 artarak 706,23 oldu. Doğu Karadeniz'de ise Giresun en çok vaka görülen il oldu.

Ülke genelinde artan vakalar nedeniyle 29 Nisan Perşembe günü saat 19: 00'dan 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05: 00'a kadar tam kapanma uygulamasına geçilmesine karar verildi. Giresunlular, il genelinde pandemi kurallarına uyanların sayısının çok az olması nedeniyle vaka artışlarının yaşandığına inanıyor.

"1 ya da 2 yıl daha biz bu çileyi çekeriz"

Giresun'da yaşayan Ali Yalnız, tam kapanmanın ilk zamanlarda yapılması gerektiğini belirterek, "Tam kapanma ilk zamanlarda yapılsaydı bu kadar vakaların ilerleyeceğini düşünmüyorum. 1 ya da 2 yıl daha biz bu çileyi çekeriz. Ben elimden geldiğince yasak saatlerinde evimde oluyorum. Önemli ihtiyaçlarımız olmadığı sürece dışarı çıkmıyorum. Çoğu vatandaşlarımızın kurallara riayet ettiğini sanmıyorum" dedi.

"Eğer evlere kapanmazsak sabretmezsek hastalıktan kurtulamayız"

Tam kapanmayla birlikte bu hastalığın üstesinden gelinebileceğini belirten Şerif Ayhan ise "En önemlisi maske kullanımı. Devletimizden Allah razı olsun önlem alıyorlar ve gerekeni yapıyorlar. Ama başına buyruk arkadaşlarımız var. 'Hastalık falan yok' diye maske takmayanlar var. Üzülerek söylüyorum. Keşke bu şekilde yapmasalar. Tam kapanırsak üstesinden geliriz. Çünkü Osmanlı zamanında 300 sene önce hastalıklardan dolayı insanları evlerine kapatmışlar. O zamanlarda da benzer hastalıklar yaşanmış. Eğer evlere kapanamazsak sabretmezsek hastalıktan kurtulamayız" diye konuştu.

Yasin Yiğit ise "Bu yasaklara herkesin uyması lazım. Sonuçta Giresun herkesindir. Tam kapanmanın önceden gelmesi lazımdı. Maddi ve manevi herkesi zorlayacak ama dişimizi sıkmamız lazım" şeklinde konuştu.