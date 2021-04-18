Giresun'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden şube müdürü toprağa verildi - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden Dereli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ömer Torun (52), son yolculuğuna uğurlandı.
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinde 28 gündür Kovid-19 sebebiyle tedavi gören Torun, yaşam mücadelesini kaybetti.
Torun için Espiye ilçesine bağlı Hacıköy köyü Camisinde cenaze töreni düzenlendi.
Evli ve 2 çocuk babası Ömer Torun'un cenazesi, kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA
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