Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Giresun'da, koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında bazı caddelerde bariyerlerle önlem alınarak giriş çıkışlar kontrollü şekilde sağlanıyor.

Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısında, sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Gazi ile Alparslan caddelerinin giriş ve çıkışlarına bariyerler konulması kararı alındı.

Söz konusu bölgelerde görevlendirilen polisler tarafından 20 yaş ve altı ile 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı doğrultusunda kimlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor.

Yasağa uymayanlar uyarılarak evlerine gitmeleri isteniliyor.