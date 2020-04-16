Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Yağlıdere Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilçe halkına ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Yaşar İbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm güçleriyle esnaf ve vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

İbaş, ücretsiz maske dağıtımı yaptıklarını ifade ederek, kısa süre içinde bu sürecin sona ereceğine inandığını kaydetti.

Doğankent Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından da maske üretimine başlanıldı.

Kaymakamı Tuncay Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamasa, sağlık başta olmak üzere kamu kurum ve kurumları ile vatandaşlara üretilen maskelerin dağıtılacağını belirtti.