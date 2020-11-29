Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Giresun Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle koronavirüs hastalarına sunulan hizmette aksama yaşanmaması için yeni Giresun Devlet Hastanesinin, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesinin ek binası olarak hizmet vermesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 25 Kasım'da Vali Enver Ünlü başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, Toplum Yararı Program kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik ve güvenlik personelinin salgınla mücadele kapsamında Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tesislere görevlendirilmesinin, bu yönde Müftülükçe de personel planlaması yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Kamu ile kamu hizmeti sunan özel kuruluş binalarına girişte HES kodu sorgulanacağı, kodu yüksek riskli ve riskli olan kişilerin buralara alınmayarak kolluk kuvvetine bildirileceği aktarılan açıklamada, pazar yerlerinde tezgah açan pazarcıların da HES kodu sorgulamasının yapılarak hizmet sunmalarının sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kovid-19 salgınının yoğun şekilde devam etmesi nedeniyle Kovid-19 hastalarına sunulan hizmette aksama yaşanmaması için ikinci bir emre kadar ilimiz Aksu Mahallesi'nde bulunan 350 yataklı (78 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi dahil) Giresun Devlet Hastanesi binasının, Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim Araştırma Hastanesinin ek binası olarak hizmet vermesine, alınan kararlara uyulması, uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir."

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