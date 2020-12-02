Giresun'da koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Giresun Valiliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentte meydan, cadde ve halk pazarlarında bulunacak kişi sayısının belli rakamlarla sınırlandırıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Vekili Metin Maytalman başkanlığında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda, Atatürk Meydanında 1100, Alpaslan Caddesi'nde 800 ve Gazi Caddesinde de 900 kişinin aynı anda bulunmasının kararlaştırıldığı ifade edilerek, yine kentte kurulan pazar yerlerine de belirlenen sayılarda vatandaşların alınacağı aktarıldı.

Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatlerinin de yeniden düzenlendiği kaydedilen açıklamada, "2 Aralık tarihinden geçerli olmak üzere Giresun'da resmi dairelerde (sağlık ve kolluk kuvvetleri hizmetleri hariç olmak üzere) çalışma saatleri 10.00-12.30 ila 13.00-16.00 olarak yeniden düzenlendi." ifadesine yer verildi.