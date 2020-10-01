Giresun'da, koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

Giresun'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yapıldı.

Vali Enver Ünlü, Giresun Belediye Başkan Yardımcısı Osman Öden, Sağlık İl Müdürü Opr. Dr. Ahmet Bal ve Giresun Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ile kent merkezindeki denetimlerde, esnaf ve halktan Kovid-19 tedbirlerine uymalarını istedi.

Ünlü, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadelenin devam ettiğini, tehlikenin geçmediğini söyledi.

Maske, mesafe ve temizliğe dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Bunlara dikkat edelim. Çok zor değil. Maskeyle sosyal mesafeyi koruyarak biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha sabredeceğiz. Kurallara uyacağız, uymayanları da uyaracağız." dedi.

Vali Ünlü, kış mevsiminin yaklaştığını, bu nedenle tedbirlere sıkı sıkı bağlı kalınması gerektiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kış mevsiminde diğer grip vakalarıyla birlikte birleştiğinde tekrar bir salgın yaşamamak, tekrar vakaların artmamasını sağlamak adına tedbirlere sıkı sıkıya bağlı kalacağız. Mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak duracağız. İşimiz olmadıkça çok sokağa çıkmayı tavsiye etmiyoruz biz."