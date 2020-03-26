Giresun'da koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika

Giresun'da, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yolcu otobüslerinde sağlık kontrolü uygulamasına başlanacak.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında bazı kararlar alındığı belirtildi.

Kararlara göre, Erikliman Mahallesi'ndeki uygulama noktasında otobüsler durdurularak yolcular sağlık personeli tarafından ateş, öksürük, nefes darlığı konularında kontrollerden geçirilecek, şüpheli görülenler ise sağlık kuruluşlarına sevk edilecek.

Ayrıca, yol kontrol noktasında otobüs dışındaki araçların da trafik yoğunluğuna göre durdurularak şoför ve yolcuların sağlık kontrollerinden geçirilmesi kararı alındı.

Öte yandan, uygulamalar sırasında sürücü ve yolculara alınacak tedbirler konusunda bilgi aktarılacağı, park, bahçe ve halkın yoğun olarak kullandığı alanlardaki spor aletlerinin kullanılmasına izin verilmeyeceği kaydedildi.