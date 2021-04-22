Giresun'da Kovid-19 ile mücadelede ek tedbirler alındı - Son Dakika

Giresun'da Kovid-19 ile mücadelede ek tedbirler alındı

22.04.2021 11:53
Giresun'da Kovid-19 ile mücadelede ek tedbirler alındı, System.String[]

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları yüksek olan Giresun'da ek tedbirler alındı.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı bir haftalık tabloya göre 100 binde görülen Kovid-19 vakaları yüksek olan Giresun'da ek tedbirler alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Ener Ünlü Başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda Kovid-19 vaka ve temaslısına en kısa sürede ulaşılarak vaka başına düşen temaslı sayısını artırmak için filyasyon ekip ve araç sayılarının artırılmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, izolasyon ve karantina sürecinde bulunan Kovid-19 temaslı kişilerden çağrı merkezine gelen taleplerin yerinde değerlendirilmesi için mobil doktorlu ekiplerin oluşturulması kararı alındığı aktarıldı.

Açıklamada, aile hekimlerinin Kovid-19 vaka ve temaslı kişilerden izlenimlerini temaslı olanları, temas tarihinden itibaren ve pozitif vakalarda ise numune alınma tarihinden itibaren 2, 4, 6, 8 ve 10'uncu günlerde titizlikle yapmalarına, mobil çalışma günlerinde izolasyonda bulunan şikayeti olan hastaları ziyaret etmelerine karar verildiği belirtildi.

Hastanelere Kovid-19 numunesi vermek için gelen vatandaşların sonuçları çıkıncaya kadar izolasyonda kalmalarının sağlanması ve evlere nakillerinin araçlarla yapılması kararı alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kovid-19 aşılama hizmetlerinin hastanelerde gece 12'ye kadar devam etmesine, aşılanmanın yaygınlaştırılması için vatandaşlarımızın aile hekimleri tarafından bilgilendirilmesi ve aşı zayilerini engellemek için daha titiz davranılmasına, sitelerde ortak kullanım alanlarında bulunan oyun alanları ve parkların kullanıma kapatılmasına, site yöneticilerine uyarı mektuplarının yazılmasına, ilimizdeki resmi ve özel tüm okulların 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarının 15 Mart 2021 tarihinden itibaren uzaktan eğitime geçmesi sebebiyle 16.03.2021 tarihli ve 22 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararının iptal edilmesine ve Okul Çağı İşitme Tarama Programının (OÇİTP) ikinci bir karara kadar ertelenmesine karar verilmiştir."

Açıklamada, Toplum Yararı Programı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan temizlik ve güvenlik personellerinin ikinci bir talimata kadar Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki tesislere görevlendirilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Giresun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Giresun'da Kovid-19 ile mücadelede ek tedbirler alındı - Son Dakika


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