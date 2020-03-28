Giresun'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Giresun'da Pandemi Kurulu ile İl Umumi Hıfzıssıhha toplantıları gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, her iki toplantının da Vali Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferleriyle ilgili ek tedbirler alındığı aktarıldı.

İzne tabi Giresun'a geleceği bildirilen yolcuların otogarda kontrollerinin gerçekleştirileceğinin altı çizilen açıklamada, şunları kaydedildi:

"14 gün süreyle tüm misafirlerin evde izolasyona tabi tutulmasına, hastalık belirtisi ateş, öksürük, nefes darlığı bulunanların hastanede karantinaya alınmasına karar verilmiştir. Bu hususun kendilerine tebliğ edilerek karara uyulup uyulmadığının köy ve mahalle muhtarları ile Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığınca günde iki kez kontrol edilecek."

Açıklamada, özel araçları ile seyrüsefer yapan vatandaşların da uygulama noktalarında jandarma ve emniyet görevlilerince zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi hususunda uyarılacağı da belirtildi.