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Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika

Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

23.12.2021 09:39
Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

GİRESUN'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

GİRESUN'da, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okullar, 1 gün için tatil edildi.

Giresun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, olumsuz hava şartları ve buzlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, köy okulları ile taşımalı eğitimin yapıldığı okulların 1 gün süreyle tatil edildiği duyuruldu.Öte yandan kentte kar yağışı nedeniyle 60 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kapalı yolların yeniden ulaşıma açılması için ekipler, yoğun çalışma yürütüyor.


Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili
Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili
Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili
Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili

Giresun Valiliği, okullar, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Giresun'da köy okulları ile taşımalı eğitime kar tatili - Son Dakika


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