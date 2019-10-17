Giresun'da KÖYDES projeleri değerlendirildi

Giresun'da, 2019 yıl içerisinde 664 KÖYDES projesinden 488'inin bitirildiği, 151'inin devam ettiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kaymakamlar ve KÖYDES İl Tahsisat Komisyonu Toplantısının Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, toplantıda yapılması gereken çalışmalar, alınması gereken önlemler, ilçeler arasındaki koordinasyon ve başta KÖYDES projeleri olmak üzere il genelinde yapılan yatırımların gerçekleşme oranlarının gözden geçirildiği aktarıldı.



Yıl içerisinde KÖYDES projelerinde hedeflenen 664 projenin 488'inin bitirildiği, 151'inin devam ettiği kaydedilen açıklamada, 25 projenin ihale aşamasında olduğu, 12'sinin iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, Giresun'a projeler için 51 milyon 367 bin 510 lirası ödenek geldiği vurgulanarak, "Bu ödeneğin 5 milyon 660 bin 867 lirası içme suyu projelerine, 38 milyon 173 bin 216 lirasının yol projeleri için. 350 bin lirası atık su projelerine, 6 milyon 136 bin 751 lira ortak alıma, bir milyon 46 bin 675 lira yönetim gideri olarak ayrıldı." ifadesine yer verildi.