Giresun'da köye inen aç tilki doyuruldu

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

İlçenin Sipahi köyüne yaşayan Güllü Bayraktar evinin etrafında gördüğü tilkiye et ve yiyecek verdi. Bu sırada yeğeni Serkan Bayraktar da cep telefonuyla tilkinin beslenme anını kaydetti.

Serkan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin daha önce de evlerinin önüne geldiğini ve beslediklerini söyledi.