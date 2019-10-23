Son Dakika Haberleri: Giresun'da köye inen aç tilki doyuruldu
Son Dakika Güncel Giresun'da köye inen aç tilki doyuruldu

Giresun'da köye inen aç tilki doyuruldu

1 saat önce

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

Giresun'da köye inen aç tilki doyuruldu, System.String[]

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğal yaşam alanından yiyecek bulmak içen köye inen tilki vatandaşlar tarafından beslendi.

İlçenin Sipahi köyüne yaşayan Güllü Bayraktar evinin etrafında gördüğü tilkiye et ve yiyecek verdi. Bu sırada yeğeni Serkan Bayraktar da cep telefonuyla tilkinin beslenme anını kaydetti.

Serkan Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tilkinin daha önce de evlerinin önüne geldiğini ve beslediklerini söyledi.

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:50 Kaynak: AA
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