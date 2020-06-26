Giresun'da köylü kadınlar kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor - Son Dakika

Giresun'da köylü kadınlar kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor

Giresunlu kadınlar, köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri pazarlarda satarak organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.

Giresunlu kadınlar, köylerinde kendi ürettikleri organik ürünleri pazarlarda satarak organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor.

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Giresun'da köylerde yaşayan kadınlar ev ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kendi ürettikleri sebze, meyve, süt ve yumurtaları Sokakbaşı'ndaki pazar yerinde satıyorlar. Köylü kadınlar yıllardır burada kurdukları pazarda hem kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar hem de kendi üretemedikleri ürünleri başka köylülerden alıp tüketicilerle buluşturuyorlar.


Pazarcı kadınlardan Şükran Çıngıl, sattığı ürünleri kendi köyünde ürettiğini belirterek "Buradaki ürünleri kendim köyde yetiştiriyorum. Sabah saatlerinde gelip satışa başlıyoruz ve öğleye kadar buradayız. Salgından dolayı uzun süre burada satış yapamadık. Ama yavaş yavaş işlerimiz açılmaya başladı. İnsanımız zaten organik ürüne ilgi gösteriyor" dedi.


Yaptığı işten kendilerine gelir elde ettiğini belirten Çıngıl, "Burada kendi ürettiğimiz üzüm yaprağı, bizim pancar dediğimiz kara lahana, semiz otu, maydanoz, kabak satıyoruz. Ayrıca kendi tavuk ve ineklerimizden ürettiğimiz süt ve yumurtaları da satıyoruz. Hepsini kendi imkanlarımızla organik olarak üretiyoruz. Yıllardır burada satış yapıyoruz. Hem de gelir elde edip ev ekonomisine katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - GİRESUN

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 13:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Giresun'da köylü kadınlar kendi ürettikleri organik ürünleri tüketiciyle buluşturuyor - Son Dakika Ekonomi

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