Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Giresun'da Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

1 saat önce

Giresun'da imam hatip liseleri arasında "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.

Giresun'da Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi, System.String[]
Giresun'da imam hatip liseleri arasında "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.

Giresun Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, Görele ilçesindeki Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde yarışma düzenlendiği belirtildi.

Yarışmada, "Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" kategorisinde Espiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ertuğrul Gazi Emre'nin, "Genç Muhafızlar Hafızlık" kategorisinde ise aynı okuldan Doğukan Kuru'nun birinci olduğu aktarıldı.

Kategorilerinde il birincisi olan öğrencilerin bölge yarışmasında Giresun'u temsil edecekleri kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:55 Kaynak: AA

Görele, Giresun, Güncel
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