Giresun'da Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması Düzenlendi

Giresun
'da imam hatip liseleri arasında "Kur'an-ı Kerim'i En Güzel Okuma Yarışması" organize edildi.
Giresun Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamada, öğrencilerin Kur'an-ı Kerim başta olmak üzere meslek dersleri kazanımlarını desteklemek, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek amacıyla, Görele
ilçesindeki Hasan Ali Yücel
Kültür Merkezinde yarışma düzenlendiği belirtildi.
Yarışmada, "Genç
Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma" kategorisinde Espiye
Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Ertuğrul Gazi
Emre'nin, "Genç Muhafızlar Hafızlık" kategorisinde ise aynı okuldan Doğukan Kuru'nun birinci olduğu aktarıldı.
Kategorilerinde il birincisi olan öğrencilerin bölge yarışmasında Giresun'u temsil edecekleri kaydedildi.