Giresun'da kurban kesimi başladı, fiyatlar düştü - Son Dakika

Giresun'da Kurban Bayramı namazının ardından çok sayıda vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren kurban pazarları ve kesim alanlarına akın etti.

Kesimlerin yapıldığı alanlarda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kurbanlıklarının kesimini gerçekleştirdi.

Giresun'da bayram namazının ardından vatandaşlar kurbanlıklarının kesimi için mezbahane ile kurban pazarlarında oluşturulan kesim alanlarına geldi. Vatandaşlar kurbanlıklarını Giresun Belediyesi mezbahanesi ile belirlenen yerlerde kesti.

Büyük ve küçükbaş hayvanlarını satmak umudu ile kurban pazarına getiren satıcılar ise bayramın son gününe kadar bekleyeceklerini ifade ettiler. Birkaç gün öncesine kadar fiyatların biraz düştüğünü ifade eden bazı satıcılar, küçükbaş kurban fiyatlarının 500 ile bin lira arasında, büyükbaş kurbanlıkların ise 7 ile 15 bin lira arasında değiştiğini belirttiler. Fiyat düşüşünün ise büyükbaşlarda bin liraya, küçükbaşlarda ise 200 liraya yakın yaşandığı belirtildi. - GİRESUN