Son Dakika Haberleri: Giresun'da Kurufasulye ve Siyez Bulguru Üretimi

Giresun'da Kurufasulye ve Siyez Bulguru Üretimi

2 saat önce

Giresun'un Çamoluk ilçesinde, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında kuru fasulye ve siyez bulguru tam otomatik paketleme tesisi kurulduğu bildirildi.

Giresun'da Kurufasulye ve Siyez Bulguru Üretimi, System.String[]
Giresun'un Çamoluk ilçesinde, Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi (GİRKAP) kapsamında kuru fasulye ve siyez bulguru tam otomatik paketleme tesisi kurulduğu bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kurum tarafından sürdürülen ve Doğu Karadeniz Kalkınma İdaresince (DOKAP) finanse edilen proje kapsamında Çamoluk ilçesinde daha önce Çamoluk Şeker Kuru Fasulyesinin "Coğrafi İşaret Tescili"nin yapıldığı anımsatıldı.

Fasulye tohumlarının yöre halkına üretimi için dağıtıldığı ifade edilen açıklamada, yine yörede ilk defa siyez buğdayının ekiminin de gerçekleştirildiği kaydedildi.

Siyez buğdayından elde edilen gelirin yöre ekonomisine katkı sağladığına işaret edilen açıklamada,"Çiftçilerimiz tarafından ilgiyle karşılanan projenin ilk aşaması olan Çamoluk kuru fasulyesi yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve siyez buğdayı üretimi başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, projenin ikinci aşaması olarak planlanan ve elde edilen ürünlerin paketlenerek, marka ve katma değerlerinin arttırılması amacıyla 550 bin lira mal olan kuru fasulye ve siyez bulguru tam otomatik paketleme tesisinin hizmete girdiği kaydedilerek, şunlar aktarıldı:

"Çamoluk şeker kuru fasulyesi, kendine özgü tat ve aromasıyla ayrıca 15 dakika gibi kısa bir sürede pişmesi ile bölge halkı ve gurbetçiler tarafından yoğun talep görmektedir. Siyez buğdayı ise yeryüzündeki ilk buğday türüdür ve kendine has özellikleri vardır. Günümüzde üretilen buğdaya göre daha yağlıdır ve lutein oranı çok fazladır. Diğer türlere göre lif açısından daha zengin ve glisemik indeksi daha düşüktür. Bugün siyez buğdayından üretilen un ve bulgur çok talep görmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:23 Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Çamoluk, Giresun, Ekonomi
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