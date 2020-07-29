Giresun'da lavanta üretiminin geliştirilmesi çalışmaları - Son Dakika

Giresun Tarım ve Orman Müdürlüğü, Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde oluşturulan lavanta bahçelerinde hasat aşamasına gelindiğini bildirdi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından finanse edilen "Giresun İli Kırsal Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamında Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde toplam 14 dekar lavanta bahçesi oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, bahçelerin çiçeklenmesiyle görsel şölen yaşanmaya başlandığı ifade edilerek, hasat aşamasına gelindiği aktarıldı.

Projeyle Giresun'da çiftçilerin gelir kaynaklarını çeşitlendirilmesi, farkındalık oluşturulması ve bölge ekonomisine katma değer kazandırılmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lavanta, tıp ve kozmetik sektörünün yanı sıra yağ üretim sektöründe de yaygın olarak kullanılmakta, nektarı ve kokulu çiçekleriyle de arıcılığa katkısı bulunmaktadır. Bu amaçla bölgemizde ek gelir getirici yeni üretim modellerini geliştirmek amacıyla lavanta yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Böylece hem görsel amaçlı kırsal turizmi geliştirmek hem de lavanta balı ile lavanta yağı üretiminin geliştirilmesi planlanmaktadır."