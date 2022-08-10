Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı

10.08.2022 01:17
Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Giresun'da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı.

Giresun'da lunaparkta meydana gelen kazada bir polis hayatını kaybetti, biri polis 3 kişi ise yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan tüm müdahalelere rağmen Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti.

Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Enver Ünlü, "Üzücü bir kaza sonucu 4 vatandaşımızın ikisi emniyet mensubu olmak üzere yaralandılar. Doktor arkadaşlarımızın büyün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İdari tahkikat, adli tahkikat devam ediyor. Maalesef personelimizi kaybettik kaza sonrası. Başsağlığı diliyorum, başta emniyet camiası olmak üzere, sevenlerine, emniyet teşkilatına, kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum.

Başsağlığı dileklerimi iletmek için geldim. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu. Ama maalesef bir personelimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.

Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri ve henüz çocuk sahibi olmadıkları öğrenildi. - GİRESUN

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Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı; komiser yardımcısı öldü, 3 yaralı (2) Lunaparkta eğlence treni raydan çıktı; komiser yardımcısı öldü, 3 yaralı (2) Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı Giresun'da lunaparkta raylı oyuncak devrildi: 1'i ağır 4 yaralı
Kaynak: İHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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