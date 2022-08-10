Lunaparkta raylı oyuncak devrildi, korkunç kazada komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Lunaparkta raylı oyuncak devrildi, korkunç kazada komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

10.08.2022 09:08

Giresun'da bir lunaparkta meydana gelen korkunç kazada komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybederken, biri polis 3 kişi de yaralandı.

Hacı Hüseyin mahallesinde bulunan bir lunaparkta raylı oyuncak henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak devrildi.

KOMİSER YARDIMCISI YAŞAMINI YİTİRDİ

Meydana gelen kazada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe, eşi Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Dilekçe (31) ile beraber Şevval Akbaş (17) ve Fatma Akbaş (39) yaralandı. Giresun Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan yaralılardan tüm müdahalelere rağmen Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe hayatını kaybetti.

Lunaparkta yaşanan korkunç kaza komiser yardımcısı Sinem'i hayattan kopardı! Polis eşi de yaralı

"GENÇ YAŞTA BİR PERSONELİMİZİ KAYBETTİK"

Giresun Valisi Enver Ünlü hastanede yaralıları ziyaret ederken, emniyet mensuplarına da başsağlığı diledi. Olayla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Enver Ünlü, "Üzücü bir kaza sonucu 4 vatandaşımızın ikisi emniyet mensubu olmak üzere yaralandılar. Doktor arkadaşlarımızın bütün müdahalelerine rağmen komiser yardımcısı evladımızı maalesef kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun. İdari tahkikat, adli tahkikat devam ediyor. Maalesef personelimizi kaybettik kaza sonrası. Başsağlığı diliyorum, başta emniyet camiası olmak üzere, sevenlerine, emniyet teşkilatına, kıymetli ailesine başsağlığı diliyorum. Başsağlığı dileklerimi iletmek için geldim. Arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar ama maalesef genç yaşta bir personelimizi kaybettik. Acımız büyük üzgünüz. Diğer konularla ilgili şu anda bir şey söylemem doğru olmaz. Yaralılarımızın durumu iyi. Rahmetli komiser yardımcımızın eşi de biraz önce taburcu oldu. Ama maalesef bir personelimizi kaybettik" açıklamasında bulundu.

Lunaparkta yaşanan korkunç kaza komiser yardımcısı Sinem'i hayattan kopardı! Polis eşi de yaralı

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Kaza sonrası lunaparkta inceleme yapılırken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Öte yandan kazada hayatını kaybeden Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı 28 yaşındaki Sinem Gülşen Dilekçe ile yaralanan Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Samet Dilekçe'nin bir yıl önce evlendikleri öğrenildi.

YORUMLAR
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1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu 1 Polisin öldüğü, 1'i polis 3 kişinin de yaralandığı lunaparkın faaliyetleri durduruldu Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı Lunapark kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Kaynak: İHA

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Giresun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Lunaparkta raylı oyuncak devrildi, korkunç kazada komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lunaparkta raylı oyuncak devrildi, korkunç kazada komiser yardımcısı hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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