Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Giresun 'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Kaynak: AA

Giresun, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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