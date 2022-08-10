Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

10.08.2022 22:15
Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Giresun'da lunaparkta trenin raydan çıkması sonucu komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe'nin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Giresun Adliyesine sevk edilenlerden S.K, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İki kişi hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Olay

Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Sinem Gülşen Dilekçe, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Kaynak: AA

Giresun, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Giresun'daki lunapark kazasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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