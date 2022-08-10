Hacı Hüseyin Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir lunaparkta, eğlence treni raydan çıkarak yere düşmüş, kazada komiser yardımcısı Sinem Gülşen Dilekçe ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru eşi Samet Dilekçe, Şevval Akbaş ile Fatma Akbaş yaralanmıştı.

Cenaze törenine, Dilekçe'nin eşi Samet Dilekçe, babası Salim ve annesi Sevinç Gülşen ve yakınlarının yanı sıra Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva ile polisler katıldı.

Kaynak: AA

Giresun, Gülşen, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Giresun'da lunaparktaki kazada hayatını kaybeden komiser yardımcısının cenazesi defnedildi - Son Dakika

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