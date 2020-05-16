Giresun'da manda sütü toplama altyapısı, uygulanan projelerle iyileştiriliyor - Son Dakika

Giresun'da manda yetiştiriciliğini geliştirmeye ve süt toplama altyapısını iyileştirmeye yönelik projeler yürütülüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, yaptığı yazılı açıklamada, 2012 yılından bu yana uygulanan "Halk Elinde Anadolu Mandası Islah Projesi" ile manda yetiştiriciliğinin yeniden rağbet görmeye başladığını belirtti.

Proje kapsamında kentteki yetiştiricilere manda ıslahı amacıyla toplam 9 milyon 593 bin lira nakdi destek sağlandığını aktaran Angın, manda mevcudunun ise 4 bin 703'e yükseldiğini vurguladı.

Angın, uygulanan projelerle artan manda sayısı ve süt verimi dolayısıyla çiğ manda sütünün hijyenik koşullarda toplanması, işlenmesi ve yetiştiricilerin sosyo ekonomik açıdan kalkınmalarını sağlamak amacıyla "Çiğ Süt Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" ve "Manda Sütü Toplama Altyapısının İyileştirilmesi" projelerinin de hayata geçirildiğini kaydetti.

Müdürlük tarafından, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projelerle 2017'de 500 bin lira, 2019'da 623 bin lira olmak üzere toplam 1 milyon 123 bin lira destek sağlandığının altını çizen Angın, şu değerlendirmede bulundu:

"2017 ve 2019 yıllarında 63 adet 50 litrelik 25'i güneş panelli, bin ve 2 bin litrelik süt soğutma tankı, iki adet 2 bin litrelik araç üstü nakil tankı, jeneratör, 60 adet tek sağım ve 60 adet çift sağım mobil süt sağım makinesi ile 11 parametreli ultrasonik süt analiz cihazı İl Müdürlüğünce temin edilerek proje paydaşı Giresun Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine teslim edildi. Temin edilen süt sağım makineleri ile süt soğutma tankları, birlik tarafından belirlenen üyelere verildi. Birlik tarafından periyodik olarak toplanan manda sütleri, hijyenik şartlarda en yakın işleme tesisine ve ileri ki dönemde faaliyete geçirildiği taktirde de birliğin kendi işleme tesisine ulaştırılacak."

Angın, projenin tam anlamıyla hayata geçirilmesiyle manda yetiştiricilerinin kalkınmalarına ciddi bir katkı sağlanması, damızlık manda sayısının artması ile Giresun'un manda sütü ve mamulleriyle adından söz ettiren il haline geleceğini vurguladı.