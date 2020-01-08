Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi

6 saat önce

Giresun'da bir apartmanın giriş katındaki marangoz atölyesi ile kazan dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Giresun'da marangoz atölyesindeki yangında 4 kişi dumandan etkilendi, System.String[]

Giresun'da bir apartmanın giriş katındaki marangoz atölyesi ile kazan dairesinde çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Tirebolu ilçesi Demirci Mahallesi Halkovalı Mevkisi'ndeki bir apartmanın kazan dairesi ile marangoz atölyesinin bulunduğu giriş katında yangın çıktı.

Yangın nedeniyle apartmanı boşaltan vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Tirebolu Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dumandan etkilenen 4 kişi ise tedbir için 112 Acil Servis ekiplerince Tirebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yarım saati aşkın sürede söndürülen yangında soğutma çalışması devam ediyor.

Öte yandan, mahalledeki vatandaşlar çalışma yapan itfaiye ekiplerine evlerinden getirdikleri yoğurtları ikram etti.

Tirebolu, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 11:12 Kaynak: AA
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