Giresun'da "Masal Terapisi ve Resim Analizi" atölye eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da 'Masal Terapisi ve Resim Analizi' atölye eğitimi - Son Dakika

Giresun'da "Masal Terapisi ve Resim Analizi" atölye eğitimi

7 saat önce

Giresun'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu işbirliğiyle "Masal Terapisi ve Resim Analizi" içerikli atölye eğitimi gerçekleştirildi.

Giresun'da

Giresun'da, Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği ile NewsPDR Eğitim ve Araştırma Platformu işbirliğiyle "Masal Terapisi ve Resim Analizi" içerikli atölye eğitimi gerçekleştirildi.

Uluslararası Eğitim ve Araştırma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Azad Kazan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 22-23 Şubat'ta gerçekleştirilen çalışmaya, ruh sağlığı alanı mensupları yoğun katılım sağladığını söyledi.

Kazan, benzer çalışmaların süreceğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Bizler uzun süredir mesleki kaygı güden meslektaşlarımız ile çeşitli şehirlerde buluşuyoruz. Yavrularımızın gizli pencerelerini aydınlatmak için devam edeceğiz, birbirimizi güncelleştireceğiz. Amacımız, daha fazla alan mensubuna ulaşmak. Benzer çalışmalara devam edeceğiz."

Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TÜBİTAK 14 Ar-Ge personeli alacak
Kadir Şeker için "sosyal araştırma raporu" hazırlandı İran'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha! Van ve çevre illerde de hissedildi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayırseverlere derslik ve okul yapımı için bağışta bulunma çağrısı yaptı

Son Dakika Haberleri
20:30 Mesut Özil ve Amine Gülşe'nin bebeğinin cinsiyeti belli oldu
20:10 Can Yaman İtalya'da canlı yayına çıktı, programın reytingleri rekor kırdı
19:40 Setlere yeniden dönen Arda hatalarından pişman oldu: Artık eskisi gibi olacağım
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 21:16:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Giresun'da "Masal Terapisi ve Resim Analizi" atölye eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]