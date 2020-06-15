Giresun'da mayıs ayında 114,5 milyon liralık malzeme ihraç edildi - Son Dakika

Giresun'da, Mayıs 2020'de 114,5 milyon liralık malzeme ihracatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Giresun Gümrük Müdürlüğünün mayıs ayı çalışma raporuyla ilgili bilgilendirmede bulunuldu.

Geçen ay 86 milyon 551 bin 988 lira tutarında 38 milyon 65 bin 429 kilogram malzeme ithalatı gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, yine 114 milyon 533 bin 113 lira karşılığında 24 milyon 681 bin 330 kilogram ürün ihracatı yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iç fındık, fındık mamulleri, ay çekirdeği, kabuklu yemişlerin hazırlanmasına mahsus makine ve cihazlar, mıcır, fındık kakaolu krema, matik deterjan, tekstil, demir cevherinin ihracatı yapılan ürünler olduğu kaydedildi.