Giresun'da meralarda gübreleme çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen meralarda gübreleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, meralar ve yaylaların hayvansal üretim için en ucuz kaba yem girdisinin temini yanında, doğadaki birçok canlının yaşamını devam ettirmesi ve çeşitliliğinin sağlaması, ayrıca toprak erozyonunun kontrolünde büyük önem arz ettiği belirtildi.

Giresun'da tespiti yapılmış 103 bin 265 hektar mera ve yaylak olduğu kaydedilen açıklamada, "25 bin 587 hektar alanda tahsis işlemi gerçekleşmiştir. Ayrıca 21 bin 518 hektar alanda mera ıslah projeleri tamamlanmış olup, 17 bin 183 hektar alanda ıslah projeleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, yapılan çalışmalar kapsamında Alucra ilçesi Fevzi Çakmak köyü ile Karaağaç mahallesi, Şebinkarahisar ilçesi Asarcık ve Şaplıca köyü yaylalarındaki meralara gübre atımının gerçekleştirildiği ifade edilerek, gübreleme çalışmaları ve uygulanacak otlatma planlarıyla mera ve yaylalarda kaba yem üretimini artırma ve aşırı otlatmadan dolayı verim kaybını azaltmanın hedeflendiği vurgulandı.