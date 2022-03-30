Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor - Son Dakika
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Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor

30.03.2022 15:40

Giresun'da meslek lisesi öğrencileri, engellilerin akülü araçlarının bozulan parçalarının onarımını yapıyor.

Giresun'da meslek lisesi öğrencileri, engellilerin akülü araçlarının bozulan parçalarının onarımını yapıyor.

125. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Giresun Anadolu Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği arasında "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında protokol imzalandı.

Bu kapsamda öğrenciler, engellilerin akülü araçlarının mekanik ve motor gibi aksamlarının gerekli görülen onarımlarını gerçekleştiriyor. Engelliler, bu bakım işlemlerini istedikleri zaman diliminde yaptırabiliyor.

Lise Müdürü Muharrem Demir, gazetecilere, daha önce ihtiyaç sahibi ailelilerin evlerinde gerçekleştirdikleri bakım onarım gibi çalışmaları bu kez engelliler için yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Projenin çok anlamlı olduğunu dile getiren Demir, "Tüm Türkiye'ye örnek olmasını istiyoruz. Öğretmenlerimiz araçlarda yapılan işlemlerle ilgili eğitimleri veriyor. Öğrencilerimiz de hem deneyim kazandıkları hem de engelli vatandaşlara yardım ettikleri için ayrı bir mutluluk duyuyor." dedi.

Dernek Başkanı Nihat Yayla ise projenin farkındalık oluşturacağını ifade ederek, "Projede engellilerin de düşünülmesi dolayısıyla teşekkür ediyorum. Genelde projeler engelli arkadaşlarımızın hayatlarıyla ilgili olurdu ama kullandıkları araçlarla ilgili bir proje duymamıştık." diye konuştu.

Yayla, engellilerin kullandığı araçların tamiri konusunda sıkıntı yaşandığını kaydederek, "Bunlar çok pahalı araçlar, birçok engelli arkadaşımızın yeni alma şansı yok, hep tamir ederek kullanılıyordu. Tamir ve bakım gibi eksikliklerimiz olduğunda artık burayı değerlendireceğiz, bu bir başlangıç oldu, gerçekten güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Hakan Mert ise araçların akü, akü voltajı, lastik hava basınçları, lastik boşlukları gibi kontrollerini yaptıklarını anlatarak, engellilere yardım etmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor
Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor
Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Meslek lisesi öğrencileri engellilerin akülü araçlarını tamir ediyor - Son Dakika


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