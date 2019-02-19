Son Dakika Haberleri: Giresun'da Metruk Binalar Yıkılıyor

Giresun'da Metruk Binalar Yıkılıyor

1 saat önce

Giresun'da tespit edilen 86 metruk binadan 49'unun yıkımı tamamlandı.

Giresun'da Metruk Binalar Yıkılıyor, System.String[]
Giresun'da tespit edilen 86 metruk binadan 49'unun yıkımı tamamlandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde birçok metruk binanın yıkıldığı ve birçok binanın da metruk olmaktan çıkartılacak tedbirler alındığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, il genelinde metruk binaların tespitinin yaptırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meydana gelen olaylardan ve yapılan operasyonlardan, insanların can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binaların ve enkazlarının, uyuşturucu kaçakçılığı ve kullanımına, sigara kaçakçılığı ve benzeri durumlarda zararlı maddelerin saklanması, fuhuş ve yasa dışı faaliyetler gibi amaçlarla kullanıldığının anlaşılması üzerine, başta uyuşturucu ile mücadele etmek, kamu düzeni ve esenliğini korumak, mal ve can güvenliğini sağlamak üzere, il genelinde, özellikle şehir merkezlerinde bulunan metruk binalarla ilgili bir tespit çalışması yaptırıldı."

Açıklamada, il genelinde 86 metruk binanın tespit edildiği vurgulanarak, "Bu binalardan 49'u tamamen yıkılırken, 36'sı da sahipleri tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınarak metruk olmaktan çıkartıldı ve yine bir bina da gerekli güvenlik önlemleri alınarak, kurum binası olarak kullanılmak üzere ayrıldı." ifadesine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 11:55 Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Giresun, Güncel
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