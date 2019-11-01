Son Dakika Haberleri: Giresun'da meydana gelen heyelanda seyir halindeki araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı
Son Dakika Güncel Giresun'da meydana gelen heyelanda seyir halindeki araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı

Giresun'da meydana gelen heyelanda seyir halindeki araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı

6 saat önce

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Giresun'da meydana gelen heyelanda seyir halindeki araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı, System.String[]

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında yamaçtaki toprak yığını yola sürüklendi. Heyelan sırasında yolda seyir halindeyken toprak yığınıyla sürüklenen iki araçtaki 3 kişi yaraladı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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