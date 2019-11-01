Giresun'da meydana gelen heyelanda seyir halindeki araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı

Giresun'da Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli mevkisinde meydana gelen heyelanda seyir halindeki iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Kentte etkili olan sağanak nedeniyle çeşitli noktalarda heyelanlar meydana geldi.
Karadeniz Sahil Yolu'nun Keşap Tüneli çıkışında yamaçtaki toprak yığını yola sürüklendi. Heyelan sırasında yolda seyir halindeyken toprak yığınıyla sürüklenen iki araçtaki 3 kişi yaraladı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, heyelan nedeniyle tek şeritten sağlanıyor.