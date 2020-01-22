Giresun'da minibüs dereye devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da minibüs dereye devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Giresun'un Bulancak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Bulancak- Kovanlık kara yolu Yeniköy Köprüsü mevkisinde, Ali Karakaya yönetimindeki 28 M 5256 plakalı minibüs dereye devrildi.

Yaralanan sürücü Karakaya, Bulancak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bulancak, Giresun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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