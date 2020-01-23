Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı - Son Dakika

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı

6 saat önce

Giresun'un Dereli ilçesinde, minibüsün dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Giresun'da minibüs dereye devrildi: 6 yaralı, System.String[]

Giresun'un Dereli ilçesinde, minibüsün dereye devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Engin Çakır idaresindeki 28 AAS 630 plakalı minibüs, Yavuzkemal beldesi Kayaaltı mevkisinde kontrolden çıkarak Kayaaltı Deresi'ne devrildi.

Sürücü Çakır ile araçta bulunan Murat, Huri ve Durdane Çakır ile Vedat ve Selim Tepe yaralandı. Yaralılar, Dereli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yavuzkemal, Giresun, Dereli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:24 Kaynak: AA
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