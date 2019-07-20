Son Dakika Haberleri: Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 13 yaralı
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Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 13 yaralı

1 saat önce

Giresun'da minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.

Giresun'da minibüs dereye yuvarlandı: 13 yaralı, System.String[]
Giresun'da minibüsün dereye yuvarlanması sonucu 13 kişi yaralandı.
Tirebolu ilçesi Doğancı-Yalç köy yolunda, İskender Çalışkan (46) yönetimindeki 28 NC 107 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, Doğancı deresine yuvarlandı.
Kazada, sürücü Çalışkan ile minibüsteki Ayşe Sarıkaya (64), Derya Şen (40), Önder Kılıç (21), Hayriye Demir (24), Zerbap Pelcin (40), Emine Kılıç (42), Yunus Kurt (24), Makbule Tekneci (37), Galip Şişman (52), Gülkız Kılıç (48), Münevver Şişman (47) ve Bülbül Demir (48) hafif yaralandı.
Tirebolu ve Espiye Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İskender, Tirebolu, Giresun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:29 Kaynak: AA
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