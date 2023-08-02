Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

02.08.2023 11:52

Giresun'un Sultanselim mahallesinde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan bir minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçide çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün yaptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralanan 1'i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN

Kaynak: İHA
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Giresun, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı - Son Dakika
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