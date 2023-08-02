Giresun'da Minibüs Kazası: 1 Ölü, 13 Yaralı

Giresun'da mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün yaptığı kazada 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Ordu istikametine seyir halinde bulunan M.A. idaresindeki 47 AB 011 plakalı minibüs il merkezi Sultanselim mahallesi Karadeniz Sahilyolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üstgeçittin demir ayaklarına çarptı. Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik fındık işçilerinden 54 yaşındaki Meyase Akgül olay yerinde hayatını kaybetti, 1'i ağır 13 kişi ise yaralandı. Yaralanan 1'i ağır 13 kişi hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GİRESUN