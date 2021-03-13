Giresun'da motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Giresun'da motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacıhüseyin Mahallesi GMK Bulvarı'nda Yasin Yıldırım (19) idaresindeki 28 AAP 257 plakalı motosiklet, T.T'nin kullandığı 28 ABJ 084 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yasin Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, hafif yaralı T.T. ile aynı araçtaki O.A. ise özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yıldırım'ın hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.