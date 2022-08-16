Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında - Son Dakika
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Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında

16.08.2022 16:58
Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında

Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.

Y.T'nin kullandığı 28 ABP 765 plakalı motosiklet ile E.M. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, Giresun Liman kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada yaralanan motosikletin sürücüsü Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı bölgedeki KGYS kameralarınca görüntülendi.

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Kaynak: AA

Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Giresun'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı KGYS kamerasında - Son Dakika

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