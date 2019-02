Giresun'da Muhtar Adayından Seçmene "Ulaşılabilir Olacağım" Sözü

Giresun'un Espiye ilçesinde Merkez Mahalle Muhtar adayı olan Erol Şahin, seçmenlerine 'ulaşabilir muhtar' olacağı sözünü vererek destek istiyor.

İlçede uzun yıllardır fotoğrafçı olarak hizmet verdiğini kaydeden Erol Şahin, mahallesinde her an hizmet eden ve ulaşılabilir bir muhtar olmak için aday olduğunu söyledi.



Tüm mahalle sakinleriyle yakın bir istişare içinde olacağını belirten Erol Şahin, herkesin kendisine 7 gün 24 saat ulaşabileceğini kaydetti.



Amacının mahalle halkının sosyal ihtiyaçlarını tespit eden ilgilenen ve diğer idari kurumlara en hızlı şekilde ileten bir muhtar olmak olduğunu ifade eden Şahin, "Tüm sorunlarıyla en iyi şekilde yerinde ve zamanında ilgilenen, sadece devletin yap dediğiyle yetinmeyen yeni düşünceler yeni projeler üreten ve uygulamaya geçirmek için gerekli girişimleri etkili biçimde yapan bir muhtar olacağım. Mahalle sakinlerimizin acı tatlı sevinçli hüzünlü anlarında her zaman yanlarında olan esnafımızla, işçimizle, memurumuzla, büyüğümüzle, küçüğümüzle, yaşlısıyla ve genciyle sürekli diyalog içinde olan her herkesin her an ulaşabileceği bir muhtar olmak için aday oldum" dedi. - GİRESUN

