Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 7'si öğrenci 8 yaralı - Son Dakika
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Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 7'si öğrenci 8 yaralı

09.04.2022 00:57
Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 7'si öğrenci 8 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si öğrenci 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Duman köyünde Ali K. idaresindeki 28 M 7075 plakalı servis minibüsü yoldan çıkarak takla atıp devrildi. Meydana gelen kazada yaşları 5 ile 18 arasında değişen 7 öğrenci ile araç sürücüsü Ali K. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların kontrol için Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. - GİRESUN

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Şebinkarahisar, Giresun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 7'si öğrenci 8 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da öğrenci servisi devrildi: 7'si öğrenci 8 yaralı - Son Dakika
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